Salernitana Dia-dipendente: da solo copre il 75% dei gol realizzati in casa

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana continua ad essere dipendente dal momento di Boulaye Dia. L'attaccante rivelazione dello scorso campionato è autore del 75% dei gol segnati in casa dalla Salernitana in questa Serie A (tre su quattro) e nessun giocatore di una squadra che ha realizzato più di una rete interna nei cinque grandi campionati europei in corso ha all’attivo una percentuale più alta.