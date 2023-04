Salernitana, Dia show col Sassuolo: l’attaccante è secondo solo a Kvara in un dato statistico

Gol e assist per Boulaye Dia nel match vinto dalla Salernitana contro il Sassuolo.

Gol e assist per Boulaye Dia nel match vinto dalla Salernitana contro il Sassuolo. Non è la prima volta che l'attaccante dei campani riesce in questa particolare impresa, sono ben quattro i match in cui Dia ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match. Solo Khvicha Kvaratskhelia, in cinque occasioni, ha fatto meglio di Dia.