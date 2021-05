Salernitana, fissata data entro cui Lotito dovrà vendere: pena l'esclusione dalla Serie A

Claudio Lotito ha tempo fino al 25 giugno per cedere la Salernitana. E' quanto emerso dal Consiglio Federale di oggi, in corso a Roma. Se entro quella data non arriverà la cessione, per la Salernitana scatterà la mancata ammissione al campionato di Serie A dopo aver conquistato la promozione dalla Serie B pochi giorni fa.