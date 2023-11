Salernitana-Napoli col rischio pioggia: il dato della prevendita che non sfonda

Alle ore 23 staccati 4600 biglietti: di questi appena 290 su sponda partenopea. In totale sono 15600 gli spettatori sicuri di assistere alla gara.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nessuna impennata per quanto riguarda la prevendita dei tagliandi per Salernitana-Napoli, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana rimarcando che "non si respira quel clima di attesa e trasporto emotivo probabilmente per i prezzi alle stelle, il rendimento della squadra e la paura di incappare in un'altra sconfitta contro una storica rivale rappresentano elementi validi per giustificare la costante fuga dall'Arechi, ormai ci si sta assestando su una quota spettatori che cambia soltanto in concomitanza con l'arrivo di quelle big che, al Sud, vantano un seguito importante.

Se poi aggiungiamo il pericolo pioggia è evidente che il quadro sia completo". Alle ore 23 risultavano staccati 4600 biglietti: di questi appena 290 su sponda partenopea. In totale sono 15600 gli spettatori sicuri di assistere alla gara.