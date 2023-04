Salernitana, Sousa e la squadra stregati dal bagno di folla all'Arechi: "Dovete crederci!"

Nella giornata odierna la Salernitana si è allenata a porte aperte all'Arechi dinanzi a circa 1.500 tifosi. Paulo Sousa e la squadra sono rimasti entusiasti

Nella giornata odierna la Salernitana si è allenata a porte aperte all'Arechi dinanzi a circa 1.500 tifosi. Paulo Sousa e la squadra sono rimasti entusiasti dal bagno di folla e si sono recati sotto la Curva Sud per ringraziare il pubblico. "Siamo sempre con voi, purtroppo stavolta ci hanno impedito di recarci in trasferta e dovete combattere per noi e onorare la maglia fino alla fine. Oltre il risultato, ma per Salerno e per la Salernitana", le parole dei capi ultras all'allenatore portoghese. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.