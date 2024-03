Salernitana, spuntano le accuse di Iervolino a Dia: "Ci hai tradito, abbiamo investito su di te"

TuttoSalernitana.com riporta le parole del patron della squadra campana Danilo Iervolino nei confronti di Boulayè Dia: "Ci hai tradito..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

TuttoSalernitana.com riporta le parole del patron della squadra campana Danilo Iervolino nei confronti di Boulayè Dia: "Abbiamo investito tanto su di te, abbiamo speso soldi e Salerno ti ha accolto alla grande. E' stato un tradimento, da oggi non farai più parte della squadra" in estrema sintesi il discorso del presidente che, non a caso, ha inteso ufficializzare questa decisione in presenza anche degli altri giocatori. Una sorta di implicito avvertimento.

Dia non ha detto mezza parola, stesso discorso per i suoi compagni di squadra. Alcuni dei quali particolarmente infastiditi per quello che è successo a Udine. Liverani, del resto, nell'immediato post partita era stato durissimo all'interno dello spogliatoio preannunciando decisioni drastiche e chiedendo a ciascun atleta di farsi da parte subito "perchè voglio gente che sudi la maglia, sono i comportamenti a fare la formazione".

Lungo confronto anche tra lo stesso Liverani e Iervolino che, dopo aver chiesto conto di alcune scelte effettuate in Friuli, avrebbe ragionato in prospettiva futura palesando la possibilità di dare priorità ai calciatori di proprietà e sotto contratto in ottica cessione futura. Chi è in prestito e a giugno andrà via, infatti, potrebbe avere meno motivazioni con una Salernitana a -9 dalla zona salvezza e con un piede in serie B.