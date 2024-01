Salernitana, Zanoli subito in campo: 22' minuti per l'esterno del Napoli

Esordio con la Salernitana per Alessandro Zanoli. L'esterno del Napoli, trasferitosi in prestito ai granata mercoledì 17 gennaio, è subito sceso in campo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Esordio con la Salernitana per Alessandro Zanoli. L'esterno del Napoli, trasferitosi in prestito ai granata mercoledì 17 gennaio, è subito sceso in campo. Nella partita di oggi contro il Genoa, con la Salernitana sotto 2-1, Filippo Inzaghi ha fatto subentrare il giovane terzino al minuto 75 al posto di Lovato, collezionando 22 minuti in totale.