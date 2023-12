Salta proroga per il Decreto Crescita: la situazione rinnovi e cosa succede dal 1° gennaio

Secondo quanto riportato dall'ANSA, il Governo avrebbe ha deciso di non approvare l'estensione di altri 2 mesi del Decreto Crescita

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Secondo quanto riportato dall'ANSA, il Governo avrebbe ha deciso di non approvare l'estensione di altri 2 mesi del Decreto Crescita, che avrebbe consentito alle squadre sportive di usufruire di importanti agevolazioni fiscali per l'impiego di professionisti dall'estero. le agevolazioni scadranno dunque a partire da gennaio, un tempismo che rischia di danneggiare pesantemente le squadre italiane in sede di calciomercato.

A quanto spiegano le stesse fonti, dopo una "accesa discussione" in Consiglio dei ministri è saltata la proroga al 29 febbraio, quindi le agevolazioni scadranno a partire dal 1° gennaio del 2024. L’abolizione, riporta Calcio e Finanza, non sarà comunque retroattiva, e chi ha sottoscritto un contratto che permette di usufruire di quei benefici fiscali potrà continuare a farlo per un massimo di cinque anni, come di regola. Anche gli eventuali rinnovi continueranno a godere dei benefici se sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre, mentre per tutti quelli successivi a tale data e per i nuovi contratti, gli sgravi non saranno più applicabili.