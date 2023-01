Sampdoria, Stankovic fa il punto sugli infortunati: annunciato forfait dell'ultim'ora

In conferenza stampa Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha fatto anche il punto sugli infortunati in vista del match contro il Napoli

In conferenza stampa Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha fatto anche il punto sugli infortunati in vista del match contro il Napoli: "Ritorna Djuricic dalla squalifica, Colley è ancora fuori per via di un attacco forte di influenza. Amione è squalificato ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo le nostre forze, dobbiamo essere concentrati e vediamo che ci porta la partita.