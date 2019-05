Sarri-Juve, tifosi 'sarristi' spaccati: dal tradimento alla follia del tentativo di sabotaggio

Le voci - sempre più insistenti - del possibile sbarco di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus hanno scatenato le reazioni del web, soprattutto di quelle pagine social dedicate all'ex mister del Napoli. Come riporta Il Mattino, l'utopia del Sarrismo potrebbe cadere nel momento in cui avvenga il tradimento("Contano solo i soldi"), anche se c'è chi spera che Sarri accetti l'offerta bianconera per sabotare una macchina perfetta dall'interno ("Maurizio entrerà per rovinarla").