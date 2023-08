Sassuolo, Berardi presente anche oggi all'allenamento: la scelta per Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento questa mattina al Mapei Football Center per i neroverdi che hanno svolto riscaldamento, torelli con transizione, esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta. Il Sassuolo scenderà in campo domenica sera allo stadio Maradona per sfidare il Napoli e si avvicina alla sfida con il dubbio Berardi: il giocatore è tornato a lavorare in gruppo e salvo sorprese sarà convocato.