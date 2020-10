Sassuolo, De Zerbi non recupera nessuno: ancora out Defrel, Magnanelli e Schiappacasse

Nella giornata di ieri il Sassuolo ha svolto una doppia seduta di allenamento per prepararsi al meglio alla sfida col Napoli di domenica. Di seguito il report pubblicato dal club neroverde: "Doppia seduta quest’oggi per il Sassuolo Calcio al Mapei Football Center. Nel rispetto del protocollo Covid-19 di FIGC, la squadra ha svolto al mattino riscaldamento, cambi di direzione ed esercitazioni tattiche mentre nel pomeriggio messa in azione, possesso palla, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse. Domani pomeriggio i neroverdi proseguiranno la preparazione a PORTE CHIUSE in vista della trasferta di Napoli".