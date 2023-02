Sassuolo-Napoli, azzurri imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide: i precedenti

Domani, alle 20.45, riparte la Serie A con l'anticipo della 23ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani, alle 20.45, riparte la Serie A con l'anticipo della 23ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli. All'andata finì 4-0 per gli azzurri. Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, solo contro la Roma (una) il Sassuolo ha vinto meno sfide che contro il Napoli: due successi in 19 match (7N, 10P). Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Sassuolo in campionato (7V, 6N), sconfitta per 0-2 in casa dei partenopei l’1 novembre 2020. Il Napoli ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo e solamente una volta nella sua storia ha ottenuto tre successi consecutivi contro i neroverdi nella competizione (tra il 2014 e il 2015).