Scamacca gigante col Napoli: ora Raspadori rischia l'Europeo?

In una sfida impari con Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca ha giganteggiato sul "rivale" e sulla difesa azzurra, portandosi in vantaggio per l'Europeo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel match di sabato tra Atalanta e Napoli abbiamo visto due facce della stessa medaglia: quella del centravanti della nazionale italiana per il prossimo Europeo. In una sfida impari con Giacomo Raspadori (defilato a sinistra per l'assenza di Kvaratskhelia), Gianluca Scamacca ha giganteggiato sul "rivale" e sulla difesa azzurra.

Non solo per il gran gol da fuori, ma i numeri a confronto dell'intera stagione recitano decisamente a favore dell'attaccante nerazzurro. Scamacca ha realizzato sin qui 10 gol e 3 assist in 30 presenze tra tutte le competizioni; Raspadori ha messo a referto lo stesso numero di assist (3) ma la metà delle reti (5) nonostante abbia disputato 9 gare in più (39).

Scavando più a fondo, si nota come l'attaccante della Dea corrisponda a un profilo di centravanti perno: ad esempio, la sua media di passaggi progressivi ricevuti per partita è di 10.01 contro gli 8.06 di Raspadori. Anche i tocchi in area di rigore avversaria e i tiri per partita sono a sfavore del giocatore del Napoli, che invece primeggia in statistiche di passaggio.

È per questi motivi che, a circa tre mesi dall'Europeo 2024, si pensa che la decisione di Luciano Spalletti possa prendere una piega inaspettata. Dato quasi per certo che un posto sarà di Retegui (sempre titolare nelle ultime uscite), non sarebbe così sorprendente ad oggi un'esclusione di Raspadori: nel ballottaggio per le altre due maglie con Lucca, Immobile e appunto Scamacca, il centravanti atalantino registra i numeri migliori e soprattutto sono in ascesa la sua condizione fisica e le sue prestazioni.