Scandalo al Maradona: biglietti alterati e rivenduti al doppio del prezzo

Biglietti per le partite del Napoli alterati con nominativi di fantasia e poi rivenduti a prezzo anche doppio rispetto a quello ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Biglietti per le partite del Napoli alterati con nominativi di fantasia e poi rivenduti a prezzo anche doppio rispetto a quello ufficiale. Il meccanismo è stato scoperto dalle indagini della Guardia di Finanza di Napoli, coordinate dalla Procura partenopea, culminate oggi in un decreto di perquisizione locale e personale eseguito nei confronti dei componenti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica e il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, la vendita avvenuta con la compiacenza di ricevitorie di Napoli e provincia e con il coinvolgimento degli addetti ai controlli dello stadio.

In pratica i biglietti venivano emessi con l'indicazione di nominativi di fantasia, in modo da assicurarsene l'accaparramento e anticipare il cosiddetto "sold out". Lo riporta l'agenzia di stampa Adkronos.