Scarpa d'Oro, tutto fermo in vetta: Osimhen resta secondo nonostante l'infortunio

Pochi movimenti in cima alla classifica della Scarpa d'Oro. Out per infortunio Victor Osimhen ed Erling Haaland, non ne approfitta Kylian Mbappé

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Pochi movimenti in cima alla classifica della Scarpa d'Oro. Out per infortunio Victor Osimhen ed Erling Haaland, non ne approfitta Kylian Mbappé, a secco contro il Lione e superato da Enner Valencia. Sale invece Robert Lewandowski.