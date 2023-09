"Scavalcano Lobotka, Garcia lo esclude": tutti a ruota di Cassano, ma è una fake news

E' bastato un intervento alla Bobo Tv di Antonio Cassano - grande fan di Luciano Spalletti - per portarsi a ruota tutta una serie di giornalisti e opinionisti

"Il Napoli scavalca Lobotka, Garcia lo sta escludendo", è bastato un intervento alla Bobo Tv di Antonio Cassano - grande fan di Luciano Spalletti - per portarsi a ruota tutta una serie di giornalisti e opinionisti. Il tema è arrivato a Rudi Garcia in conferenza stampa, assolutamente perfetto nella risposta: "Io il passato non lo conosco, io faccio il mio calcio. Una squadra che dipende da un solo giocatore, che sia attaccante o play, è una squadra in pericolo perché basta chiudere il tuo punto forte e sei in difficoltà. Nella mia squadra voglio che tutti, Anguissa, Zielinski, Elmas, Cajuste, possano costruire, non solo Lobotka che è esperto in questo. Va bene pure se tocca qualche pallone in meno".

FAKE NEWS - In realtà non la pensa diversamente da Luciano Spalletti che quasi sempre - basterebbe consultare le posizione medie di ogni gara - gli ha affiancato Anguissa da play-aggiunto, visto che tutte hanno provato a schermare lo slovacco. Ed i numeri non segnalano particolari novità rispetto alla media di 60 passaggi a partita di Lobotka: col Frosinone 69 tocchi e 60 passaggi riusciti, col Sassuolo 86 tocchi e 81 passaggi in 83 minuti a fronte di 79 tocchi e 71 tocchi in 78' nella scorsa stagione. Probabilmente ne ha giocati meno sotto-pressione, dando la sensazione di averne toccati meno, ma questo dovrebbe rappresentare un aspetto positivo ma da verificare solo quando gli avversari saranno al 100% per poter portare la pressione alta.