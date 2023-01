Scontri ultras Napoli-Roma, c'è il primo arresto! Identificazioni in corso tra i napoletani

Nella giornata di ieri gli ultras di Napoli e Roma sono arrivati alle mani mentre raggiungevano rispettivamente Genova e Milano. Il bilancio è di un ferito.

Nella giornata di ieri gli ultras di Napoli e Roma sono arrivati alle mani mentre raggiungevano rispettivamente Genova e Milano. Il bilancio è di un ferito. Le ultime sull'accaduto arrivano dal collega de Il Mattino Giuseppe Crimaldi a Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è già il primo arresto, ossia il tifoso romanista ferito. Non si è trattato di un colpo di coltello, ma è stato ferito dal fendente di un collo di bottiglia rotto. Ora è fuori pericolo, ma si trova in una cella di sicurezza della Procura d'Arezzo, in attesa del processo per direttissima.