Scozia-Spagna U21, panchina per Rafa Marin: le scelte di formazione

Partirà dalla panchina Rafa Marin con la sua nazionale. Il difensore del Napoli è stato convocato per la gara dell'Under 21 della Spagna contro la Scozia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Il centrale ex Real Madrid non figura nell'undici titolare. Calcio d'inizio del match alle ore 20.