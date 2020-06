"Se Gattuso mi chiamasse alle 4 del mattino, per lui andrei anche in guerra": la confessione di un azzurro

Entrare nella testa e nel cuore dei miei ragazzi. Lo aveva detto Rino Gattuso dal giorno del suo arrivo ed è riuscito nell'intento, come confermano le parole riportare dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Se Gattuso mi chiamasse alle 4 del mattino, per lui andrei anche in guerra" scrive il quotidiano svelando le parole di un calciatore di quelli con maggiore personalità. "Significa che l’uomo Rino gli ha dato più di qualcosa. E non è soltanto questione di grinta o di motivazioni, piuttosto di credibilità. Di onestà intellettuale" aggiunge il Corriere.