Segnali di ripresa fino all'espulsione: Mazzarri s'infuria, ADL rincuora la squadra

"Come a Pechino, vergogna! Me ne vado!", finisce così la Supercoppa italiana di Walter Mazzarri.

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Come a Pechino, vergogna! Me ne vado!", finisce così la Supercoppa italiana di Walter Mazzarri. Per il tecnico doveva essere la rivincita della Supercoppa di Pechino del 2012, finita nel caos arbitrale ai supplementari e la premiazione disertata, ma anche stavolta deve fare i conti con un metro arbitrale (4 il voto a Rapuano di Mediaset) che cambia drasticamente tra primo e secondo tempo e che inevitabilmente condiziona una gara equilibrata che il suo Napoli - già rimaneggiato tra infortuni e Coppa d'Africa - perde soltanto nel finale non reggendo il peso dell'inferiorità numerica per l'espulsione di Simeone (inesistente il primo al giallo al Cholito, dopo aver sorvolato nel primo tempo su due cartellini per Calhanoglu). Anche stavolta Mazzarri va via infuriato, saltando la premiazione, a differenza però della squadra che invece ritira la medaglia e la grande domanda in casa Napoli riguarda come reagirà in campionato sul piano psicologico all'ennesima batosta stagionale.

ADL contro Rocchi ed il sistema arbitrale

Prima in tv, poi in conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis non rinuncia ad attaccare Rocchi e gli arbitri - seppur con ironia e col sorriso - per l'ennesima partita rovinata dalle polemiche: "A me dispiace per Rocchi, sta vivendo una specie di incubo. La debolezza degli arbitri quest'anno parla da sola. Prima della partita mi chiedevo quale imbarazzo avrebbe provato stasera". Ed ancora in conferenza: "Dobbiamo difendere gli arbitri, ammettere come fanno loro stessi che c'è una classe arbitrale da riformare. Il muro contro muro non aiuta: dobbiamo sederci con Lega e FIGC, insieme a Rocchi con cui prima della partita ho parlato a lungo, in maniera distesa ed educata, del VAR. Loro si nascondono dietro a un dito".

ADL rincuora la squadra, decimata contro la Lazio

Nel mirino di De Laurentiis anche il dover scontare i cartellini della Supercoppa nella prossima gara con la Lazio: "Hanno cambiato anche i regolamenti, le espulsioni le paghiamo in campionato. Questa coppa che conta poco, quindi, la paghiamo anche in campionato". Mazzarri contro la Lazio sarà anche senza Simeone, che si aggiungerà a Cajuste e Kvara squalificati oltre Meret, Natan, Demme, Olivera, Anguissa e Osimhen. ADL ha comunque parole di sostegno per il gruppo dopo aver tenuto testa all'Inter: "Sono molto contento, sono entrato nello spogliatoi e li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che lo avranno lo stesso. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando".