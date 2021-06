Seguito dal Napoli, Emerson può essere il primo colpo per Inzaghi: l'Inter tratta col Chelsea

L’Inter punta su Emerson Palmieri. Già chiesto a più riprese da Conte, l’italo-brasiliano potrebbe essere il primo rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi. Ieri, dal raduno della Nazionale azzurra, il giocatore non ha chiuso le porte a novità sul fronte del mercato e del resto la voglia di tornare in Italia è nota da tempo (piace anche al Napoli). Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno avviato i contatti con il club londinese, fin qui complicati anche dalla presenza dello stesso Conte che con i Blues non si era lasciato benissimo. La richiesta da Stamford Bridge è alta, attorno ai 20 milioni di euro, ma i nerazzurri sono convinti di poter abbassare le pretese, anche considerato il contratto in scadenza nel 2022.