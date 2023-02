Sentenza Superlega, due ex giudici della Corte di Giustizia UE rivelano: "Sarà pro-UEFA"

"L'avvocato Athanasios Rantos ha espresso un'opinione abbastanza forte e ferma in favore dell'UEFA e del modello sportivo vigente in Europa".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna filtrano notizie a proposito dell'atteso pronunciamento della Corte di Giustizia Europea verso la Superlega (in primavera arriverà). Il quotidiano spagnolo AS riporta le parole di due ex membri della commissione giudicante presenti in Lussemburgo per una conferenza sugli aspetti giuridici ed economici del calcio in Europa.