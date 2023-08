Senza gol e assist da 11 gare: Kvaratskhelia rientra contro la sua vittima preferita

Quella di Dionisi è la squadra contro cui Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in più reti in Serie A (quattro: due gol e due assist).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Col Sassuolo per rompere il digiugno che dura dalla parte finale della scorsa stagione. Quella di Dionisi è la squadra contro cui Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in più reti in Serie A (quattro: due gol e due assist). Dopo aver preso parte a 22 gol nelle sue prime 23 presenze in Serie A (12 marcature e 10 passaggi vincenti), il georgiano è rimasto a secco sia di gol che di assist nelle sue ultime 11 gare nel torneo.