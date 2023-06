Serata da dimenticare per Elmas: l’Inghilterra travolge 7-0 la Macedonia del Nord

L’Inghilterra, inserita nel raggruppamento dell'Italia per le qualificazioni a Euro 2024, ha sommerso la Macedonia

TuttoNapoli.net

Serata da dimenticare per Eljif Elmas. L’Inghilterra, inserita nel raggruppamento dell'Italia per le qualificazioni a Euro 2024, ha sommerso la Macedonia del Nord con ben sette gol. Una doppietta di Harry Kane, una tripletta di Saka e i gol di Rashford e Phillips hanno travolto la nazionale del giocatore del Napoli, in campo per tutta la gara. L'Inghilterra si conferma con questa vittoria assoluta dominatrice del Gruppo C.

CLASSIFICA GRUPPO C

Inghilterra 9 punti**

Ucraina 6

Nord Macedonia 3

Italia 3*

Malta 0**

* una partita in meno

** una partita in più