Serie A, Casini: "Non è il momento giusto per togliere adesso il Decreto Crescita"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il quadro normativo deve aiutare la Serie A, togliere ora il Decreto Crescita non sarebbe il momento giusto. Aspettiamo di raccogliere dati e capire se ha funzionato o no intanto". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, durante il Social Football Summit.

Parlando delle scommesse ha aggiunto: "Non è pensabile che il calcio non veda nulla di tutto quello che produce. Parliamo di oltre un miliardo di euro pagato allo Stato". Per la crescita dei ricavi, secondo Casini, poi sono fondamentali le infrastrutture. "Sono il problema principale. Purtroppo è un problema della Serie A, ma non è colpa della Serie A. La deresponsabilizzazione delle autorità istituzionali non è accettabile - ha spiegato - Le squadre di A un minimo di mea culpa devono farlo perché non hanno investito negli anni 80 e 90 con degli investimenti che potevano permettersi. Ma se vediamo oggi Milan e Inter il problema non è nelle risorse che ci sono, ma c'è un tema burocratico. Di incapacità dei soggetti pubblici coinvolti nell'accelerare i lavori". (ANSA).