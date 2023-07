Serie A, diritti tv: partite dal venerdì al lunedì e ipotesi gare in chiaro su Mediaset

La Lega lavora per un weekend lungo, che andrebbe a presentare partite dal venerdì al lunedì senza possibilità di variazione.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Nuova conformazione in vista per il calendario della Serie A, nonostante continuino ad arrivare fumate nere (o grigie) per i diritti tv del quinquennio 2024-29. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lega lavora per un weekend lungo, che andrebbe a presentare partite dal venerdì al lunedì senza possibilità di variazione. Si ridurrebbero solo a due le sfide della domenica alle 15, con tre broadcaster in gioco: DAZN avrebbe tutte le gare in esclusiva, Sky tre gare in co-esclusiva e Mediaset sarebbe il nuovo ingresso per i match in chiaro.

In alternativa, visti i rapporti tesi, potrebbe essere tagliata fuori del tutto Sky, affidando a DAZN i match in pay-tv e a Mediaset tutta l'offerta in chiaro, che potrebbe anche comprendere due-tre gare. Così facendo ci sarebbe calcio in ogni giorno e la Lega Serie A potrebbe inseguire il miliardo dai diritti tv. In alternativa, si potrebbe virare verso il canale autoprodotto dalla Lega, con abbonamento ad hoc.