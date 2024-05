Serie A, due gol subiti dal Napoli nei primi 15': non accadeva da 11 anni

Il Napoli ha subito due gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in Serie A per la prima volta da 7 marzo 2010.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha subito due gol nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in Serie A per la prima volta da 7 marzo 2010, anche in quel caso contro il Bologna (gol di Zalayeta al 7° e di Adailton al 12°). A riportare il dato statistico su X, è Opta.