Serie A, è ufficiosa la data d'inizio del prossimo campionato: i dettagli

C'è una data per l'inizio del prossimo campionato di Serie: si partirà sabato 17 agosto e, prima della sosta di settembre dedicata alle nazionali (Nations League, ndr), si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre.

La notizia - che era già emersa nelle scorse settimane da via Rosellini - è stata ufficializzata dal responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, ai microfoni di Telelombardia: "Il prossimo campionato inizierà il 17 agosto, 3 giornate e poi la sosta, poi si parte con le competizioni europee. L'anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, quindi noi a inizio campionato dovremo anche aspettare il sorteggio UEFA per organizzare dalla quarta giornata. Il prossimo anno sarà ancora più complicato. La nuova Champions creerà problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa": ha detto Butti.