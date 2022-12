Serie A fanalino di coda sui giovani dai vivai: in Italia minuti solo per il 5,2%

La Serie A italiana è il fanalino di coda per quanto riguarda l'impiego dei calciatori cresciuti nei vivai dei nostri club

La Serie A italiana è il fanalino di coda per quanto riguarda l'impiego dei calciatori cresciuti nei vivai dei nostri club. È quanto emerge dall'approfondimento dedicato al tema da SportWeek. Nel massimo campionato italiano, soltanto il 5,2 per cento. Cifre lontanissime dal 16,2 per cento della Bundesliga o dal 15,9 per cento della Liga spagnola. Ma anche il 12,6 per cento della Ligue 1 e l'11,8 per cento della Premier League sono ben distanti.