Serie A, fumata grigia per i diritti TV: offerte ancora troppo basse, proseguono le trattative

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Fumata grigia per i diritti TV della Serie A. L’assemblea odierna, nella quale sono state sottoposte ai club le offerte arrivate da Dazn, Sky e Mediaset, non ha infatti portato a una svolta nelle trattative per il prossimo ciclo. Le società del massimo campionato non hanno infatti accettato le proposte, al di sotto sia del minimo sotto il quale non potrebbero dire no - 1,2 miliardi di euro - ma realisticamente anche dei 900 milioni di euro che a questo punto diventano l’obiettivo più credibile per l'ad De Siervo.

Continuano le trattative private. Così, nei prossimi giorni, come ha spiegato il presidente Casini in conferenza stampa, andranno avanti le trattative private, che vedono protagoniste le stesse emittenti, l'ad De Siervo e la commissione formata da cinque club. Si tratta, nello specifico, di Inter, Lazio, Udinese, Atalanta e Napoli. Il 14 luglio la nuova assemblea. Lo scrive TMW.