Serie A, gli arbitri del 2° turno: il romano Doveri per la Roma, Di Bello per la Juve

Designati gli arbitri per le gare della seconda giornata della Serie A 2023-2024 con questo comunicato dell'Aia: "Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 27 agosto".

FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

FIORENTINA – LECCE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

LAZIO – GENOA h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.