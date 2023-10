Serie A, infortunati e squalificati: chi salterà la 9^ giornata di campionato

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo nel weekend.

Tutti gli assenti della Serie A - Tempi di recupero approssimativi

Atalanta

Infortunati: Koopmeiners (salta il Genoa, in dubbio per l'Empoli), Toloi (in dubbio per il Genoa)

Squalificati: nessuno.

Bologna

Infortunati: Lucumí (disponibile per inizio novembre), Posch (salta il Frosinone, in dubbio per Sassuolo), Soumaoro (ritornerà in campo nel 2024)

Squalificati: nessuno

Cagliari

Infortunati: Lapadula (probabile rientro prossima settimana), Hatzidiakos (probabile rientro questa settimana), Capradossi (tempi di recupero incerti), Rog (probabile recupero in primavera).

Squalificati: nessuno

Empoli

Infortunati: Pezzella (torna nel 2024), Ismajli (in dubbio per la Fiorentina)

Squalificati: nessuno.

Fiorentina

Infortunati: Mina (novembre), Castrovilli (da definire, marzo 2024), Dodò (aprile/maggio 2024), Christensen (fine ottobre)

Squalificati: nessuno.

Frosinone

Infortunati: Caso (in dubbio per Bologna), Gelli (salta il Bologna, in dubbio per il Cagliari), Harroui (rientro fine novembre), Kalaj (rientro da definire)

Squalificati: nessuno.

Genoa

Infortunati: Retegui (in forte dubbio per l’Atalanta), Strootman (in forte dubbio per l’Atalanta), Messias (salta l’Atalanta, in dubbio per la Salernitana)

Squalificati: Martinez.

Hellas Verona

Infortunati: Hien (da valutare per il Napoli), Cabal (da valutare per il Napoli), Braaf (da valutare per il Napoli)

Squalificati: nessuno

Inter

Infortunati: Cuadrado (salta il Torino, in dubbio per la Roma), Arnautovic (inizio/metà novembre).

Squalificati: nessuno.

Juventus

Infortunati: Chiesa (in dubbio per il Milan), Danilo (inizio novembre) Alex Sandro (inizio/metà novembre), De Sciglio (fine dicembre/inizio 2024).

Squalificati: nessuno.

Altro: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

Lazio

Infortunati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Lecce

Infortunati: Blin (salta Udinese e Torino, in dubbio per la Roma), Dermaku (non sono noti i tempi di recupero).

Squalificati: nessuno.

Milan

Infortunati: Sportiello (gennaio 2024), Bennacer (gennaio-febbraio 2024), Caldara (gennaio 2024), Chukwueze (fine novembre/inizio dicembre).

Squalificati: Maignan (una giornata), Theo Hernandez (una giornata).

Monza

Infortunati: Izzo (da valutare), Bettella (1 settimana), Caprari (6 mesi)

Squalificati: nessuno.

In forse: Gomez (il provvedimento di squalifica per doping non è ancora stato notificato in Italia).

Napoli

Infortunati: Osimhen (possibile rientro dopo la sosta di novembre per la sfida contro l’Atalanta del 25 novembre). Anguissa (rientro possibile per fine ottobre, si proverà a recuperarlo per la sfida al Milan del 29), Juan Jesus (possibili due settimane di stop).

Squalificati: nessuno.

Roma

Infortunati: Renato Sanches (in dubbio per il Monza, prova ad esserci contro l'Inter), Kumbulla (rientro nel 2024), Abraham (rientro nel 2024), Pellegrini (rientro nel derby del 12 novembre), Dybala (rientro previsto contro l'Inter).

Squalificati: nessuno.

Salernitana

Infortunati: Ikwuemesi (salta Cagliari, in dubbio per il Genoa)

Squalificati: nessuno

Sassuolo

Infortunati: Matheus Henrique (inizio novembre), Viti (inizio novembre), Obiang (inizio novembre), Alvarez (gennaio 2024).

Squalificati: nessuno.

Torino

Infortunati: Djdiji (fine novembre), Soppy (fine novembre), Buongiorno (in dubbio per l'Inter), Zapata (da definire).

Squalificati: nessuno

Udinese

Infortunati: Semedo (salta il Lecce), Deulofeu (dicembre), Ehizibue (metà novembre), Davis (salta il Lecce), Masina (novembre) Brenner (gennaio 2024), Ebosse (primavera 2024).

Squalificati: nessuno.