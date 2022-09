Serie A, le quote del weekend: in Milan-Napoli pareggio e vittoria azzurra si pagano uguale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Dopo un turno di Champions League positivo, Milan e Napoli si affrontano a San Siro nel big match della settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per gli impegni dell'Italia in Nations League. Le quote Snai sono dalla parte dei campioni d'Italia: l'«1» del Milan si gioca a 2,15, mentre sia il pareggio che il colpo del Napoli si trovano a 3,45. L'altra grande sfida del weekend di campionato si gioca sempre domenica, alle 18, tra Roma e Atalanta. In questo caso l'«1» a 2,10 precede gli altri due segni che stazionano entrambi a 3,50. ma in calendario c'è anche Udinese-Inter, nel lunch time domenicale. I friulani sono partiti fortissimo ma le quote Snai sono però dalla parte di Inzaghi, avanti a 1,90. L'«1» è a più del doppio (3,85), con il pareggio a 3,80. Domani la Juventus si presenta in casa di un Monza che ha cambiato allenatore, con Stroppa sostituito dall'ex bianconero Raffaele Palladino: «2» in discesa (1,80), con il pari a 3,70 e la prima vittoria in assoluto del Monza in A a 4,50. (ANSA).