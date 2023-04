Serie A, le quote del weekend: Napoli nettamente favorito col Verona, ma l'1 è pagato parecchio

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La 30/a giornata di serie A mette di fronte il Napoli, molto vicino allo scudetto, e il Verona, alla disperata ricerca della salvezza. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Luciano Spalletti è nettamente favorita, a 1,55, si sale a 6,75 per il successo scaligero, il pareggio è a 3,90. Kvaratskhelia si candida match winner, a 2,75, mentre nel Verona occhio a Lasagna, che agli azzurri ha segnato 4 gol ed è finito sul tabellino dei marcatori anche nella gara di andata: la sua rete è a 6,00. Il Milan va a Bologna per cercare una vittoria indispensabile in chiave Champions ed è avanti nelle quote con il successo a 2,45, la vittoria bolognese è proposta a 3,10, così come il pareggio. L'Inter, reduce dall'importante successo in Champions con il Benfica, deve raddrizzare il suo cammino in campionato e, ospitando il Monza, ha il pronostico a favore, con la vittoria a 1,45 contro il 7,50 dei brianzoli e il 4,50 del pareggio.