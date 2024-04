Serie A, nessuno come il Napoli: ha rimontato più punti da situazioni di svantaggio

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in rimonta in questo torneo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in rimonta in questo torneo. Gli azzurri non raccoglievano almeno 19 punti da situazione di svantaggio in una stagione di Seri eA dal 2017/18 (28 in quel caso). A riportare il dato statistico su X, è Opta.