Serie A, nuova sede e investitori: nel mirino il Medio Oriente

La Serie A mette nel mirino opportunità di investimento dal Medio Oriente.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Serie A mette nel mirino opportunità di investimento dal Medio Oriente. Il massimo campionato italiano sta diventando sempre più attraente per i finanziatori globali e i giganti del private equity. La regione del Golfo vanta già importanti interessi nel calcio inglese, tra cui il Newcastle e il Manchester City, e in Francia, dove Qatar Sports Investments guida il PSG. Nel recente passato il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF) è stato accostato all’Inter, mentre ad aprile è toccato al fondo di investimento del Bahrein InvestCorp (già interessato a rilevare il Milan).

Alfonso De Stefano, managing director per l’area MENA (Middle East and North Africa) in Serie A, ha dichiarato ad AGBI : "Sono assolutamente consapevole che è qualcosa che potrebbe accadere in futuro. Nel nostro campionato abbiamo diversi club di proprietà straniera e c’è sempre un occhio aperto da questa regione verso i club di calcio italiani".

Questa settimana la Serie A ha aperto il suo ufficio in Medio Oriente ad Abu Dhabi, dopo quello a New York il secondo fuori dall’Italia, dalla sua nuova base cercherà di aumentare la sua fanbase, collaborando con autorità sportive e aziende in tutta la regione e aumentando il profilo dei club leader. Attualmente, Abu Dhabi Media e il servizio di streaming Starzplay detengono i diritti di streaming esclusivi per le partite di Serie A nella regione MENA per oltre 20 Paesi tra cui Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Egitto e Marocco. L’accordo triennale è stato firmato l'anno scorso e secondo indiscrezioni ha un valore di 79mln di euro. A riportarlo è Calcio e Finanza.