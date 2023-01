Serie A, oggi si ritorna a giocare: il programma della 16ª giornata

Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, si torna a giocare in Serie A.

Questo il programma completo: ore 12:30 – Salernitana-Milan

ore 12:30 – Sassuolo-Sampdoria

ore 14:30 – Spezia-Atalanta

ore 14:30 – Torino-Verona

ore 16:30 – Lecce-Lazio

ore 16:30 – Roma-Bologna

ore 18:30 – Cremonese-Juventus

ore 18:30 – Fiorentina-Monza

ore 20:45 – Inter-Napoli

ore 20.45 – Udinese-Empoli