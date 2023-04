Serie A, Osimhen domani può raggiungere Weah: l'azzurro a un passo da un record storico

Tra i tanti record che può infrangere Victor Osimhen in questa stagione c'è anche quello di miglior marcatore africano all time in Serie A.

Tra i tanti record che può infrangere Victor Osimhen in questa stagione c'è anche quello di miglior marcatore africano all time in Serie A. Una classifica che vede al primo posto l'ex Pallone d'oro George Weah con 46 reti, l'attaccante del Napoli segue ad un solo gol di distanza.