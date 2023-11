Serie A, per Mazzarri è sempre buona la prima: imbattuto nei 7 debutti da allenatore

Buona la prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli campione d'Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli campione d'Italia. Il successo ottenuto sul campo dell'Atalanta alluna una bella striscia del tecnico di San Vincenzo, che non ha mai perso al debutto su una panchina di Serie A. A riportare la statistica sono gli specialisti di Opta.

L'allenatore toscano è rimasto imbattuto alla prima partita in tutte le sette volte in cui è stato chiamato alla guida di una squadra in Serie A: cinque vittorie e due pareggi sulle panchine di Reggina, Sampdoria, Inter, Torino, Cagliari e Napoli (due volte).