Serie A, prima volta in Brianza per gli azzurri: i precedenti tra Monza e Napoli

Ci sono però precedenti in Brianza che fanno riferimento al campionato di Serie B.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani alle 15 Monza e Napoli si affronteranno per la 34ª giornata di Serie A. Discreta serie positiva messa in piedi dalla squadra di Palladino che ha ottenuto sei risultati utili di fila (tre vittorie e tre pari) e ha perso una sola gara nelle ultime dieci. Il Napoli che ha festeggiato la conquista del terzo scudetto della sua storia viene anch'esso da sei risultati positivi consecutivi (sempre tre vittorie e tre pareggi).

La formazione allenata da Spalletti è largamente la migliore per rendimento esterno del campionato, con i suoi 44 punti, le 14 vittorie, i 2 pareggi e una sola sconfitta in 17 gare.

Per ovvie ragioni, questa è la prima volta che il Monza ospita il Napoli in Serie A. Ci sono però precedenti in Brianza che fanno riferimento al campionato di Serie B. Mai i biancorossi sono riusciti a battere gli azzurri tra le mura amiche, nonostante i cinque tentativi. Solamente due le reti subite dal Napoli in casa del Monza e per tre volte su cinque la porta dei campani è rimasta inviolata.

Una panchina d'oro. E' quella dei partenopei, ma non ci riferiamo in questo caso alla presenza di Luciano Spalletti, bensì al fatto che il Napoli può vantare il maggior numero di reti siglate da giocatori entrati a partita in corso: 14. Gli azzurri hanno, tra i loro record, anche il maggior numero di rigori a favore calciati che sono 9 (così come quelli della Roma). Per contro il Monza ne ha avuto uno solo contro, il minimo assoluto detenuto a pari merito con Lazio e Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B)

5 incontri disputati

0 vittorie Monza

3 pareggi

2 vittorie Napoli

2 gol fatti Monza

4 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A MONZA

1961/1962 Serie B Monza vs Napoli 0-1, 32° giornata

L'ULTIMA SFIDA A MONZA

1999/2000 Serie B Monza vs Napoli 0-0, 2° giornata