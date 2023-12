Serie A, ultimi 15' a rischio gol: solo Udinese e Sassuolo peggio del Napoli

Una statistica sulle reti subite nella ripresa dimostra il momento negativo attraversato dai campioni d'Italia.





Una statistica sulle reti subite nella ripresa dimostra il momento negativo attraversato dai campioni d'Italia.

Il Napoli ha subito otto degli ultimi nove gol in Serie A nel secondo tempo, quattro dei quali nell’ultimo quarto d’ora di gioco: da inizio novembre soltanto Udinese (7) e Sassuolo (6) hanno subito più gol degli Azzurri in Serie A dal 76’ in avanti (quattro appunto). A riportarlo è Opta.