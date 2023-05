Serie B, i verdetti dopo l'ultima giornata: Perugia in C, Palermo fuori dai playoff

TuttoNapoli.net

Si è chiusa questa sera la regular season del campionato di Serie B, che ha emesso gli ultimi verdetti della stagione, in attesa poi di playoff e playout.

Dopo Benevento e SPAL, a retrocedere in Serie C è il Perugia, mentre Brescia e Cosenza avranno ancora una possibilità - quella dei playout - per mantenere la categoria. Decisa anche la griglia playoff, con gli spareggi che determineranno chi salirà in A con Frosinone e Genoa: al turno preliminare si affronteranno Cagliari-Venezia e SudTirol-Reggina, mentre direttamente alle semifinali subentreranno Parma e Bari.

Di seguito il programma completo della trentottesima giornata di Serie B:

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

25' Lapadula (CA)

Genoa-Bari 4-3

12' Sabelli (G), 21' Esposito (B), 35' Gudmundsson (G), 68' Benedetti (B), 74' Ekuban (G), 87' Cheddira (B), 90'+5 [rig.] Criscito (G)

Modena-SudTirol 2-1

10' Bonfanti (M), 23' Magnino (M), 54' Tait (S)

Palermo-Brescia 2-2

4' Brunori (P), 39' Tutino (P), 54' Rodriguez (B), 57' Ayé (B)

Parma-Venezia 2-1

12' [rig.] Vazquez (P), 44' Pohjanpalo (V), 78' Camara (P)

Perugia-Benevento 3-2

30' Farias (B), 53' [rig.] Lisi (P), 58' Di Carmine (P), 90'+2 Ciano (B), 90'+5 Kouan (P)

Pisa-SPAL 1-2

42' Celia (S), 52' [rig.] Moncini (S), 70' M. Tramoni (P)

Reggina-Ascoli 1-0

90'+4 Canotto (R)

Ternana-Frosinone 2-3

6' Garritano (F), 30' Favilli (T), 34' Partipilo (T), 75' Lucioni (F), 77' Kone (F)

LA CLASSIFICA FINALE

Frosinone 80

Genoa 73

Bari 65

Parma 60

Cagliari 60

SudTirol 58

Reggina 50

Venezia 49

Palermo 49

Modena 48

Pisa 47

Ascoli 47

Como 47

Ternana 43

Cittadella 43

Brescia 40

Cosenza 40

Perugia 39

SPAL 38

Benevento 35