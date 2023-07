Serra dismesso dall'AIA: è l'arbitro di Milan-Spezia e dello scontro verbale con Mourinho

Entrambi gli episodi non sono stati determinanti per la dismissione dell'arbitro, che paga motivi tecnici e una graduatoria penalizzante.

© foto di Federico De Luca 2022

Novità nel mondo AIA, che in vista della prossima stagione vedrà qualche volto nuovo. Irrati e Valeri hanno presentato le dimissioni e cominceranno una nuova carriera come VAR, mentre sono sei gli arbitri che sono stati dimessi: Miele, Meraviglia, Gariglio, Paterna, Camplone e Marco Serra. Salito agli onori di cronaca per l'arbitraggio in Milan-Spezia e il gol annullato a Messias, Serra nella scorsa stagione si rese protagonista di un violento scontro verbale con José Mourinho.

Entrambi gli episodi non sono stati determinanti per la dismissione dell'arbitro, che paga motivi tecnici e una graduatoria penalizzante. Promossi, invece, Collu, Tremolada, Di Marco, Bonacina e Monaldi. A riportarlo è Gazzetta.it.