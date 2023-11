Frank Zambo Anguissa è regolarmente in campo per la sfida della sua nazionale, il Camerun, contro Mauritius

Show del Camerun. La nazionale di Anguissa ha battuto 3-0 Mauritius per la gara delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026. Il centrocampista del Napoli è partito da titolare ed è rimasto in campo per novanta minuti.