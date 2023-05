Si può aprire un ciclo con Spalletti: la conferma sul buon esito dell'incontro con ADL

Il Napoli e Luciano Spalletti ancora insieme. Il tecnico non ne parla apertamente in conferenza stampa.

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e Luciano Spalletti ancora insieme. Il tecnico non ne parla apertamente in conferenza stampa, del resto la volontà del club è di annunciare il rinnovo del contratto nelle prossime celebrazioni di fronte ai tifosi, ma lascia più di un indizio anche perché alla vigilia della sfida al Monza gli interrogativi riguardano tutti l'incontro di venerdì sera con De Laurentiis o più in generale la programmazione per la prossima stagione. "Quello che è venuto fuori è tutto molto chiaro, ma i dettagli è giusto li esponga la società quando riterrà opportuno. Ne parlerà la società, quando vorrà, è corretto così", esordisce infatti Spalletti che però poi lascia emergere la sua soddisfazione. L'accordo infatti dovrebbe scavalcare totalmente l'opzione esercitata recentemente dal Napoli per allungare di un anno il contratto: si va verso un accordo biennale e con un aumento dell'ingaggio.

Si può aprire un ciclo

"Quando parlo di passi corretti significa poter vincere e valorizzare la rosa. Sarà un futuro brillante - prosegue il tecnico, spiegando le sue dichiarazioni all'uscita dalla cena con il presidente De Laurentiis -, ora non ricordo come ho detto, ma questi sono i passi corretti che citavo. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando giocatori giovani carichi di qualità e disponibilità. Ci sarà un futuro importante, si può aprire un ciclo con questa squadra", un concetto già espresso del resto più volte negli ultimi mesi analizzando la qualità e l'età media dell'organico costruito in estate. Un gruppo che Spalletti continuerà a guidare.