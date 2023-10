Simeone, prima da ex al Bentegodi. A Verona è un rimpianto: "Per una plusvalenza minima..."

Giovanni Simeone sabato tornerà per la prima volta da avversario al Bentegodi. L'ex Hellas Verona la scorsa stagione non giocò

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone sabato tornerà per la prima volta da avversario al Bentegodi. L'ex Hellas Verona la scorsa stagione non giocò poiché si stata trasferendo proprio dagli scaligeri al Napoli, era la prima giornata del campionato passato, metà agosto. Ora ci sarà e per di più, pare, da titolare. A Verona lo rimpiangono ancora, con Tudor realizzò 17 gol e fu leader, tecnico e anche nello spogliatoio.

"Giunto in prestito dal Cagliari, l’Hellas lo riscatterà nel luglio del 2022 per 12 milioni prima di cederlo per 15 al Napoli. Insomma abituati alle grandi plusvalenze da parte del club di Setti, in pratica, il Verona non ha ricavato molto, visto l’ingaggio del cannoniere", si legge oggi su L'Arena, il principale quotidiano della città di Verona.

"Ma siete poi sicuri - prosegue il giornale - che in termini di risultati ottenuti, pubblicità, prestigio e merchandising, la società gialloblù non abbia guadagnato? Sono state 17 le reti realizzate dal Cholito col Verona, in più tutte le altre, che ha propiziato con in suoi movimenti e i suoi assist. Nella squadra di Tudor era il primo difensore, l’uomo della profondità ed i suoi movimenti aiutavano Barak e Caprari a far centro. Insomma lui va di rigore nella bacheca dei grandi centravanti scaligeri. Cacia, Pazzini e naturalmente Toni, il più prolifico. Pensate se il Verona avesse avuto la forza di costruire una squadra attorno al Cholito...".