Sinatti nello staff di Calzona, la FIGC avalla il doppio incarico: c'è un precedente

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del possibile ritorno del preparatore atletico Sinatti nello staff di Calzona

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del possibile ritorno del preparatore atletico Sinatti nello staff di Calzona: "La Federazione non si opporrebbe a questo doppio impegno fino a maggio. Poi a fine stagione chiaramente Sinatti tornerebbe a fare il preparatore solo per la Nazionale in vista dei prossimi Europei.

Se si concretizzerà l'arrivo di Calzona e il Napoli riuscirà ad accordarsi con Sinatti, la FIGC non ostacolerebbe l'operazione. Anche il preparatore dei portieri della Nazionale, Savorani, lavora per un club, ossia la Fiorentina. Anche per questo la Federazione non si opporrebbe".