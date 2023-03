Siparietto ADL-Gravina: “Sta parlando la massima autorità del calcio, fate silenzio!”

Presente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, con cui il patron è stato oggetto di un simpatico siparietto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è in mattinata al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere per l'incontro il 'Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi'.

Presente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, con cui il patron è stato oggetto di un simpatico siparietto. Appena Gravina ha preso la parola, molti in aula continuavano a fare confusione inducendo De Laurentiis ad intervenire: "Sta parlando la massima autorità del calcio, se non siete interessati andate via. Fate silenzio!” ha tuonato il patron del Napoli.