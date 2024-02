Siviglia, clamoroso Ocampos: molestato in campo da un tifoso con un dito nel sedere

Episodio singolare, quello avvenuto ieri sera a Madrid nel corso di Rayo Vallecano-Siviglia.

Episodio singolare, quello avvenuto ieri sera a Madrid nel corso di Rayo Vallecano-Siviglia. Lucas Ocampos è stato molestato mentre si accingeva a battere una rimessa laterale. Un tifoso è stato "pizzicato" dalle telecamere mentre metteva un dito nel sedere dell'argentino.

Immediata e dura la risposta del Siviglia, che ha denunciato l'accaduto con un comunicato ufficiale: "Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell'incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate previste dal regolamento affinché tale comportamento non si ripeta su un campo di calcio, e questo è stato comunicato a LaLiga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo".

A fine partita lo stesso Ocampos si è espresso sull'episodio: "Penso che le immagini in televisione siano chiare e spero che LaLiga la prenda sul serio, come fa con il razzismo o cose del genere. Non credo che tutti quelli del Rayo siano così perché ci trattano sempre con rispetto, ma un pazzo c'è sempre". E ancora: "Spero che un episodio simile non succeda in altri ambiti perché se succede nel calcio femminile, sappiamo cosa può succedere. Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che un domani non capiti loro e spero che prendano le misure necessarie e che uno stupido come questo non macchi i tifosi".

LaLiga ha fatto sapere che denuncerà il fatto alla Procura dei Minori. La Polizia ha già identificato il tifoso e il Siviglia aprirà un fascicolo che comporterà certamente il divieto a recarsi allo stadio per un certo periodo.